Polizei ermittelt nach versuchtem Mord in Bremen CC-Editor öffnen

In Bremen haben unbekannte auf die Wohnung eines 81-jährigen Ehepaars geschossen. Die Mordkommission ermittelt. Symbolfoto: dpa

Bremen. Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch in Bremen-Blumenthal durch ein Fenster geschossen. Das in der Wohnung lebende 81-jährige Ehepaar blieb unverletzt, die Mordkommission ermittelt.