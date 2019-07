In Bremen hat ein Mann einem Homosexuellen in einem Club eine Fackel auf den Kopf geschlagen. Symbolfoto: Michael Gründel

Bremen. Ein Mann hat sich am vergangenen Freitag in der Bremer Neustadt an zwei miteinander tanzenden Männern gestört und soll einen mit einer Fackel auf den Kopf geschlagen haben. Das berichtet die Polizei an diesem Mittwoch.