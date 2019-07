Ein 38 Jahre alter Mann war am Samstag mit einer Kornnatter am Bremer Hauptbahnhof unterwegs und hat Passanten verschreckt. Symbolfoto: dpa

Bremen. Einsatzkräfte der Polizei in Bremen haben sich am Wochenende mit zwei Verstößen gegen das Tierschutzgesetz beschäftigt. In einem Fall ging ein Mann mit einer Schlange am Hauptbahnhof spazieren, in einem anderem Fall wurden vermutlich Giftköder ausgelegt.