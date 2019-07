Paar beim Liebesspiel löst Polizeieinsatz in Bremen aus CC-Editor öffnen

Ein Paar beim Liebesspiel hat durch eine außergewöhnliche Geräuschkulisse am Wochenende einen Polizeieinsatz in Bremen ausgelöst. Symbolfoto: dpa

Bremen. Schreie und Peitschenhiebe in einem Wohnhaus haben am Wochenende einen Polizeieinsatz in der Bremer Polizeivorstadt ausgelöst.