Symbolfoto: Michael Gründel

Bremen. Ein unbekannter Mann hat in der Nacht auf Sonntag vor einer Gaststätte in Bremen-Walle gegen 4.40 Uhr auf einen 23-Jährigen mit einem Messer eingestochen. Der Angreifer flüchtete, der 23 Jahre alte Bremer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.