Bremen. Einen schweren Fall von Selbstjustiz hat es am Wochenende in Bremen-Burglesum gegeben. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Freiheitsberaubung, Nötigung und gefährlicher Körperverletzung.

Zwei 25 Jahre alte Männer suchten nach Angaben der Polizei am Samstag einen 21-jährigen mutmaßlichen Fahrraddieb auf und schleppten ihn in ein Haus in Burglesum.

Der 21-Jährige soll in der vergangenen Woche das Fahrrad eines der beiden Männer gestohlen haben. Aus diesem Grund suchte ihn das Duo am Samstagnachmittag an seiner Wohnung in Lüssum-Bockhorn auf.

In Auto gezerrt und verschleppt

Die Männer schlugen laut Polizeibericht auf den Bremer ein, zerrten ihn in ein Auto und fuhren zu einem Haus in Burglesum. Hier stießen sie den 21-Jährigen zunächst die Kellertreppe hinunter und droschen mit einem Baseballschläger auf ihn ein. Als die Angreifer kurz nach oben gingen, nutze er die Situation, flüchtete durch ein Kellerfenster und ließ über Anwohner die Polizei alarmieren.

21-Jähriger schwer verletzt

Der Bremer erlitt schwere Verletzungen und wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Einsatzkräfte konnten einen Verdächtigen umgehend stellen und mit zur Wache nehmen. Bei der Wohnungsdurchsuchung stellten die Ermittler diverse Beweise sicher. Das Auto wurde ebenfalls beschlagnahmt. Der gleichaltrige Komplize konnte auch namentlich ermittelt werden, nach ihm wird gesucht.

Die Ermittlungen der Polizei Bremen wegen Freiheitsberaubung, Nötigung, gefährlicher Körperverletzung und Fahrraddiebstahls dauern an.