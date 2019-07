Bremen. Eine Textnachricht über einen angekündigten Suizid hat in der Nacht zu Montag einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr in der Bremer Innenstadt ausgelöst. Wie sich später herausstellte, war alles nur ein schlechter Scherz.

Eine 24 Jahre alte Frau meldete sich laut Bericht der Polizei am Sonntag gegen 23.40 Uhr über den Notruf der Feuerwehr und teilte mit, dass ihr Freund ihr soeben eine Textnachricht geschickt habe, in der er ankündigte, vom Dach eines Kaufhauses springen zu wollen.

Polizisten suchen Dach und Parkhaus ab

Polizei und Feuerwehr rückten mit zahlreichen Einsatzkräften aus, darunter auch Spezialkräfte, um den Mann ausfindig zu machen. Einige Polizisten wurden extra für diesen Einsatz in den Dienst versetzt. Polizisten durchsuchten vergeblich das Dach sowie das gesamte Parkhaus, bis es den Einsatzkräften schließlich um kurz vor 1 Uhr gelang, den 21-Jährigen zu kontaktieren.

Nachricht von Angehörigem als Scherz verfasst

Laut seiner Aussage befinde er sich derzeit nicht in Bremen und hätte auch nicht vor gehabt, sich das Leben zu nehmen. Ein Familienangehöriger habe sein Handy genommen und die Nachricht verfasst. Es handelte sich um einen einen Streich.

Ein Streich, der nach Angaben der Polizei nun teuer wird und am Ende vielleicht auch für den Verursacher gar nicht mehr so lustig ist. Die Polizei Bremen wird ihm die Kosten für diesen Einsatz in Rechnung stellen.