Imbisswagen an Bremer Badesee abgebrannt CC-Editor öffnen

Die Feuerwehr musste am späten Mittwochabend einen brennenden Imbisswagen am Waller Feldmarksee in Bremen löschen. Symbolfoto: Michael Gründel

Bremen. Am Waller Feldmarksee in Bremen ist am späten Mittwochabend ein Imbisswagen vollständig abgebrannt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung hofft auf Zeugenhinweise.