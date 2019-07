Tattoo verrät Einbrecher am Bremer Hauptbahnhof CC-Editor öffnen

Der Bundespolizei ist am Sonntagmorgen am Bremer Hauptbahnhof ein Einbrecher ins Netz gegangen. Symbolfoto: dpa

Bremen. Sein auffälliges Tattoo am Bein hat am frühen Sonntagmorgen einen Einbrecher am Bremer Hauptbahnhof überführt. Der Mann hatte es auf Modeschmuck abgesehen.