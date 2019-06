Bremen . Ein Bremer Pflegeheim brennt und zahlreiche alte Menschen müssen in Sicherheit gebracht werden. Nach ersten Schätzungen entstand ein enormer Schaden.

Bei dem Großbrand in einem Bremer Alten- und Pflegeheimgeht die Feuerwehr nach ersten Schätzungen von einem Sachschaden in zweistelliger Millionenhöhe aus. Das Dach des Hauses wurde bei dem Brand am Dienstagabend komplett zerstört, wie ein Feuerwehrsprecher der Deutschen Presse-Agentur am frühen Mittwochmorgen sagte. Die oberen Etagen des vierstöckigen Hauses seien zudem schwer beschädigt worden. Dass zumindest ein Teil der Bewohner in den kommenden Tagen wieder in die Einrichtung zurück könne, sei sehr unwahrscheinlich.

Bei dem Feuer wurden 17 Bewohner und vier Einsatzkräfte verletzt. Zuvor hatte die Feuerwehr von insgesamt 19 Verletzten gesprochen. Einige der Verletzten erlitten den Angaben zufolge Rauchgasvergiftungen, einer hatte Kreislaufprobleme. Andere Bewohner hätten ihre Tabletten nicht nehmen können und seien deswegen behandelt worden. Dutzende Menschen wurden nach Feuerwehrangaben aus dem Gebäude gebracht, viele von ihnen saßen im Rollstuhl oder waren bettlägerig. Insgesamt seien 150 Bewohner des Heims und angrenzender Häuser in Sicherheit gebracht worden.

Gegen 20 Uhr am Dienstagabend – vier Stunden nach Auslösen des Feueralarms waren die Löscharbeiten abgeschlossen, wie die Bremer Heimstiftung mitteilte. Warum der Brand ausbrach, untersucht jetzt die Kriminalpolizei.