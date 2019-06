Bremen. Die Komödie „No Sex in the City“ ist am Donnerstag, 13. Juni, exklusiv für Frauen im Packhaustheater Bremen zu sehen.

„Ladies Night“ heißt es am Donnerstag, 13. Juni, um 20 Uhr im Packhaustheater im Schnoor an der Wüstestätte 11 in Bremen. Dann wird die seit kurzer Zeit laufende Komödie „No Sex in the City“ speziell für das weibliche Publikum zugeschnitten – wobei Männer laut der Ankündigung offiziell „geduldet“ sind. Das Besondere an dem Abend: Jeder Gast erhält vor der Vorstellung einen Freisekt und kann an einer Verlosung mit attraktiven Preisen teilnehmen, versprechen die Veranstalter.

Ehe soll wieder in Schwung gebracht werden

In der Komödie geht es um das Ehepaar Susan und Max Cooper aus Ohio, denen in ihrer „ganz normalen“ Ehe etwas Entscheidendes abhandengekommen ist: das Feuer der Leidenschaft. Es herrscht also Flaute im Bett. Um dem langweiligen Alltag zu entfliehen, melden sich beide unabhängig voneinander beim Onlineportal „Surprise Date“ an.

Und es kommt, wie es kommen muss: Susan und Max verabreden sich – natürlich gänzlich unwissend, wen sie zu erwarten haben – für ein Blind-Date in New York miteinander. Und so wartet Susan in einem Hotelzimmer aufgeregt auf ihren vermeintlichen Traumprinzen, der sie in das Reich der Lüste entführen soll, und guckt nicht schlecht, als plötzlich ihr eigener Ehemann vor der Tür steht. Witzige und groteske Situationen sind damit vorprogrammiert.

Karten noch zu haben

Für die Sondervorstellung sind Karten zum Preis von 30 Euro unter der Telefonnummer (0421) 7 90 86 00, im Internet unter www.packhaustheater.de, an der Abendkasse sowie im Ticketshop an der Balgebrückstraße 8 erhältlich.