Frau stirbt nach Messerangriff in Bremen

Ein 42-Jähriger hat in Bremen seine Partnerin getötet. Er ließ sich widerstandslos festnehmen. Foto: Bernd Wüstneck/dpa

Bremen. Am Freitagvormittag hat ein 42 Jahre alter Mann in Bremen-Blumenthal seine 41-jährige Partnerin in der gemeinsamen Wohnung mit einem Messer angegriffen und verletzte sie dabei tödlich.