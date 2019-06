Die Rauchsäule war weithin sichtbar. Foto: Nonstopnews

Delmenhorst/Bremen. Ein Großbrand in einer Lagerhalle am Neustädter Güterbahnhof in Bremen, direkt an der B75, hat am Montagvormittag die Feuerwehr in Bremen in Atem gehalten. Vorübergehend war der Zugverkehr von den Auswirkungen des Feuers betroffen.