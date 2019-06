16-Jährigem wird in Bremer Straßenbahn mit Messer in Hals gestochen CC-Editor öffnen

Die Bremer Polizei ermittelt. Foto: dpa

Bremen. Ein Jugendlicher ist Polizeiangaben zufolge in einer Straßenbahn in Bremen von einem Unbekannten mit einem Messer in den Hals gestochen worden.