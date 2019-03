Bremen. Beim plötzlichen Überqueren einer Straße in Bremen ist eine 17 Jahre alte Fußgängerin von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Das Mädchen sei im Stadtteil Gröpelingen bei Rot auf die Straße gelaufen, vermutlich um noch eine Straßenbahn zu bekommen, teilte die Polizei am Samstag mit. Dabei krachte sie mit dem Wagen eines 51-Jährigen zusammen und wurde zu Boden geschleudert. Die 17-Jährige wurde bei dem Unfall am Freitagabend schwer am Kopf verletzt und musste im Krankenhaus notoperiert werden.