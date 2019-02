Bremen. Mit Roland Kasier kommt einer der erfolgreichsten deutschen Schlagerinterpreten in die ÖVB-Arena nach Bremen. Noch gibt es Karten für den Auftritt am Sonntag, 3. März 2019.

Roland Kaiser gilt als einer der erfolgreichsten Interpreten deutschsprachiger Schlagermusik und nun kann man ihm am 3. März um 18 Uhr in der ÖVB Arena live erleben. Karten sind momentan noch erhältlich.

Kaiser schafft es, mit seiner Musik nicht nur Schlagerfans zu begeistern, sondern hat sich über die Zeit auch zu einem zeitgensössichen Mainstream-Pop-Interpreten gewandelt, der auch jüngeres Publikum anspricht.

Über Umwege ins Showgeschäft

Roland Keller, wie der Sänger mit bürgerlichen Namen heißt, kam über Umwege ins Showgeschäft. Eigentlich arbeitete er als Werbeleiter in einem Autohaus. Nebenbei begeisterte er sich aber immer schon für Musik. 1974 veröffentlichte er mit „Was ist wohl aus ihr geworden?“ seine erste Single, die allerdings floppte. Das war Kaiser aber egal. Er blieb an seinem Hobby dran, was sich nicht nur für ihn, sondern auch für all seine Fans lohnte. Folglich veröffentlichte er zahlreiche Alben und Singles. Zum Beispiel „Verde (frei, das heißt allein)“, „Sieben Fässer Wein“ oder seine erfolgreichste Single „Santa Maria“.

Noch Tickets verfügbar

Kaiser singt aber nicht nur, sondern schreibt auch Texte für andere Künstler, unter anderem Peter Maffay oder Karat. Neben seinen Live-Auftritten ist Kaiser auch häufig im Fernsehen zu sehen. Mit 67 Auftritten in der ZDF-Hitparade ist er der Interpret mit den häufigsten Auftritten.

Tickets für seine Show gibt es unter www.eventim.de oder (01806) 570070.