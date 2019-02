Huchting. Gemeinschaftliche Geiselnahme wird fünf Männern zur Last gelegt, die sich vor dem Landgericht Bremen verantworten müssen. Ihr Opfer sollen sie massiv misshandelt haben.

Vor der Großen Strafkammer 5 des Bremer Landgerichts wird am Montag, 11. Februar, der Prozess gegen fünf Angeklagte fortgesetzt, die Ende April 2016 einen Mann gegen dessen Willen über mehrere Tage festgehalten und körperlich misshandelt haben sollen. Um die Hintergründe eines Überfalls auf eine türkische Teestube an der Kirchhuchtinger Landstraße im genannten Monat in Erfahrung zu bringen, sollen sie den ihnen bekannten Geschädigten am Abend des 26. April 2016 rabiat vorgegangen sein.

Mann festgehalten und misshandelt

Er sei, so der Anklagevorwurf, unter anderem gefesselt, mit einer Pistole bedroht und mehrfach ins Gesicht und gegen seinen Oberkörper geschlagen worden. Dabei sollen auch der Griff einer Pistole und ein gläserner Aschenbecher als Schlagwerkzeuge benutzt worden sein.

Der Mann soll mit dem Tod bedroht worden sein für den Fall, dass er sein Wissen über den Überfall auf die Teestube nicht preisgebe. „Die Angeklagten sollen den Geschädigten in diesem Zusammenhang zudem mehrfach gezwungen haben, sich hinzuknien und ihm dabei eine Schusswaffe an den Kopf gehalten haben“, heißt es in einer Pressemitteilung des Landgerichts.

Ohne Essen und Trinken

Schließlich habe er sein Wissen offenbart und sei danach auf eine Parzelle gebracht worden, wo er an einen Stuhl gefesselt und ohne Essen und Trinken bis zum 28. April 2016 festgehalten worden sei.

Während dieser Zeit, so der Vorwurf, hätten ihn die Angeklagten im Alter zwischen 30 und 42 Jahren erneut geschlagen, während seine Augen die gesamte Zeit über verbunden waren.

Tisch auf den Kopf geschlagen?

Auch als der Mann am Abend des 28. April in die besagte Teestube gebracht worden sei, habe sein Martyrium nicht geendet. Durch eine gesondert von den Ermittlern verfolgte Person sei erneut zu den Hintergründen befragt worden. Dabei soll ihm ein Tisch auf den Kopf geschlagen worden sein.

Erneute Drohung bei Freilassung

Die Freilassung des Mannes sei schließlich am in der Nacht zum 29. April zwischen etwa 1 und 2 Uhr erfolgt. Dabei soll ihm erneut gedroht worden sein, er werde umgebracht und seine Tochter vergewaltigt, sollte er zur Polizei gehen.

Das Landgericht hat für die Verhandlung bislang zehn Termine angesetzt. Der letzte davon ist für den 26. April vorgesehen.