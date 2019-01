Bremen. Die Bau- und Einrichtungsmesse Hanse-Bau bietet mit fast 400 Ausstellern und rund 140 Vorträgen ihren Besuchern zum zehnten Mal Expertenratschläge und Zukunftsperspektiven.

Die Hanse-Bau und die Bremer Altbautage öffnen zum zehnten Mal auf dem Bremer Messegelände ihre Tore. Zu Gast sind dieses Jahr auch die Bremer ImmobilienTage der Sparkasse Bremen, die den Besuchern bei Fragen zu den Themen Finanzieren, Investieren, Vermieten oder Verwalten zur Verfügung stehen.

400 Aussteller in drei Hallen

Am Sonntag, 20. Januar, informieren die rund 400 Aussteller in den Hallen fünf bis sieben der Bremer Messe am letzten Ausstellungstag von 10 bis 18 Uhr über Trends und Zukunftsperspektiven in den Bereichen Nachhaltigkeit, Energiesparen, Sicherheit, Wohnkomfort und Klimaschutz.

Vielfältige Sonderschauen

Zu den Highlights der Messe zählen die Sonderschauen, die sich in diesem Jahr Themen wie Smart Home oder klimaangepasstes Modernisieren und Bauen widmen. Bei Letzterer klärt eine Klimaschutzagentur die Besucher darüber auf, wie ihr Haus in Zeiten des Klimawandels energieeffizient saniert und auf Extremwetterlagen vorbereitet werden kann.

49 Ausbildungsplätze zu vergeben

Wie bereits in den Vorjahren möchte die Messe Bremen gemeinsam mit einer Klimaschutzagentur durch eine Ausbildungsinitiative für die personelle Zukunft der Branche sorgen. 32 Betriebe nehmen daran teil und vergeben insgesamt 49 Ausbildungsplätze.

Branchen-Nachwuchs wird selbst aktiv

Der Nachwuchs ist jedoch auch selbst auf der Messe aktiv. Ein junges Unternehmen aus Bremen stellt eine gemeinsam mit Studierenden der Jacobs University entwickelte Geschäftsidee vor: Eine Online-Plattform, die eine unternehmensübergreifende Vermietung von Maschinen ermöglicht. Ihr Ziel ist es, eine nachhaltige Lebensweise zu fördern und zum Umdenken zu bewegen.

Tagesticket kostet neun Euro

Ein Tagesticket für die Messe kostet neun Euro. Weitere Informationen zur Messe Hanse-Bau gibt es im Internet unter www.hansebau-bremen.de.