Hansi haut ab: Der Jungbulle hielt Besitzer und Polizei in Atem. Foto: Nonstopnews

Bremen. Ein neun Monate alter Jungbulle hat am Samstag, 5. Januar, die Polizei in Bremen beschäftigt. Er war beim Verladen in Oslebshausen ausgebüxt und lief durch die Straßen. Fast musste deshalb auch eine Autobahn gesperrt werden.