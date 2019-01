Papierballen auf dem Gelände einer Recyclingfirma in Woltmershausen sind einem Großbrand zum Opfer gefallen. Foto: Nonstopnews

Bremen Noch durch den Neujahrstag hat ein Großbrand auf dem Gelände einer Recyclingfirma an der Mittelkampstraße im Bremer Stadtteil Woltmershausen die Feuerwehr in Atem gehalten, der kurz nach Mitternacht in der Silvesternacht ausbrach.