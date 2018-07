Hochzeit in Bremen endet in Massenschlägerei MEC öffnen

Die Polizei musste einen Massenschlägerei in Gröpelingen beenden. Foto: Michael Gründel

Bremen. Bei einer Hochzeit in einem Veranstaltungszentrum an der Schragestraße im Stadtteil Gröpelingen ist es am Sonntagabend zu einer Massenschlägerei gekommen. Ein starkes Aufgebot der Bremer Polizei beendete die Prügelei.