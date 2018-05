Das Roland-Center in Huchting ist nach einer Bombendrohung geräumt worden. Symbolfoto: Marc Tirl/dpa

Bremen. Eine verdächtige Person hat am Donnerstagvormittag im Roland-Center in Bremen-Huchting für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Der Mann hatte mit einer Bombe gedroht. In seinem Rucksack befand sich aber kein gefährliches Material.