Weißes Pulver in Brief ruft Bremer Polizei auf den Plan

Verdächtiges Pulver in einem Brief hat am Dienstag zu einem langen Polizeieinsatz in Bremen geführt. Foto: Nonstopnews

Bremen. Einem 70 Jahre alten Mann wurde am Dienstagnachmittag in der Bremer Neustadt ein Brief zugestellt, der weißes Pulver enthielt. Der Bremer klagte daraufhin über Juckreiz und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.