Fliegen können sich im Sommer zu echten Plagegeistern entwickeln. Auch in der Nahaufnahme sind sie nicht besonders schön anzusehen. FOTO: dpa/Marcel Kusch up-down up-down Lästige Stubenfliegen Wie Sie im Sommer die Fliegen im Haushalt loswerden Von Laurenz Blume | 21.07.2022, 12:20 Uhr

Wenn man sich im Sommer in das kühle Zuhause zurückziehen möchte, können Stubenfliegen echte Ruhestörer werden. Oft treten sie in großer Zahl auf und landen nur allzu gerne auf Menschen. Was Sie gegen die Plagegeister tun können.