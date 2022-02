Wohnsituation von Studierenden in Deutschland FOTO: Eman Helal Studie WG-Zimmer für Studierende kostet im Schnitt 414 Euro Von dpa | 21.02.2022, 10:49 Uhr | Update vor 1 Std.

In Deutschland wird das Wohnen immer teurer. Das bekommen auch junge Leute zu spüren, die in Unistädten nach Zimmern suchen. Nach einer kurzen Corona-Delle sind Preise stark gestiegen. Und ein Ende ist nicht in Sicht.