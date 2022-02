WG-Zimmer FOTO: Eman Helal Studie WG-Zimmer für Studierende werden teurer Von dpa | 20.02.2022, 16:15 Uhr | Update vor 4 Std.

In Deutschland wird das Wohnen immer teurer. Das bekommen auch junge Leute zu spüren, die in Unistädten nach Zimmern suchen. Die Preise sind stark gestiegen. Und ein Ende ist nicht in Sicht.