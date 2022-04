Luftreiniger FOTO: Franziska Gabbert Pollen, Staub & Milben Was Allergikern beim Putzen hilft Von dpa | 05.04.2022, 05:23 Uhr | Update vor 1 Std.

Pollen und Staub in den Wohnräumen sind lästig, für Allergiker sogar gefährlich. So bekommt man sie besser weg und reduziert von Anfang an ihre Ausbreitung im Haus.