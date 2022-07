ILLUSTRATION - Gurken, Zucchini, Paprika oder Kopfsalat sollten am besten früh am Morgen geerntet werden. Dann sind sie knackiger und haben mehr Aroma. Foto: Christin Klose/dpa-tmn FOTO: Christin Klose up-down up-down Frische Blätter Wann ist die beste Uhrzeit für die Gemüseernte? Von dpa | 18.07.2022, 16:44 Uhr

Essen will man ihn vielleicht erst am Abend. Doch geerntet werden sollte Kopfsalat am besten früh. Dann sind die Blätter schön knackig. Doch gilt das für jede Gemüsesorte?