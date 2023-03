Im Frühjahr stehen die Gartenarbeit und der Frühjahrsputz auf der To-Do-Liste. Neben den eigenen vier Wänden erfreut sich ebenso der Wintergarten an einer Reinigung. Mit ein paar einfachen Tipps wird das Glashaus wieder zum Funkeln gebracht und die Vorfreude, auf die sich langsam nährende Frühlingszeit, kann beginnen.

Richtiger Putzzeitpunkt

Zweimal im Jahr bietet sich der ideale Zeitpunkt für eine Putzparty an. Im Frühjahr zum Start der Gartensaison sollte zum ersten Mal der Putzlappen geschwungen werden, um den Winterdreck elegant verschwinden zu lassen. So können entspannt die ersten Gäste in den Garten bzw. Wintergarten eingeladen werden. Nachdem die Gartensaison in vollen Zügen genossen wurde, sollte das Glashaus im Herbst erneut gereinigt werden, um es auf die kalte Jahreszeit vorzubereiten.

Auch das Wetter spielt eine entscheidende Rolle beim Putzen. Direkte Sonneneinstrahlung und kaltes Wetter sind Treiber der Streifenbildung. Plustemperaturen und etwas Sonne oder bedeckter Himmel bilden super Voraussetzungen für einen streifenfreien Putztag an der frischen Luft.

Kampfansage gegen Streifen

Wer kennt es nicht? Es wird gewischt, geputzt, getrocknet und getan und am Ende sind immer noch Streifenspuren auf den Fensterscheiben zu sehen. Mit einfachen Haushaltsmitteln kann dem aber entgegengewirkt werden. Für den Einsatz empfiehlt sich lauwarmes Wasser, etwas Essigessenz, Spiritus oder Spülmittel, ein Lederlappen oder Mikrofasertuch und ein Gummiabzieher.

Dem lauwarmen Wasser wird zuerst ein kleiner Spritzer Essig, Spiritus oder Spülmittel zugefügt. Wichtig ist, dass lediglich ein kleiner Schluck vermischt wird, damit die Gummidichtungen der Fenster nicht angegriffen werden. Mit der Wassermischung und einem gröberen Lappen folgt das Abwischen der Fensterfronten und anschließendes Nachpolieren mit einem feineren Tuch. Damit wird für strahlende Momente gesorgt und Freude über eine klare Sicht in den eigenen Garten kommt auf. Wer kein Poliertuch zur Hand hat, kann auch Zeitungspapier nutzen. Dieses eignet sich hervorragend, um die letzten Wassertöpfchen zu entfernen.

Anstatt das Zeitungspapier direkt wegzuwerfen, kann es zum Trocknen ideal weiterverwendet werden. Foto: iStock/Pradit_Ph

Glasdachreinigung und obere Fensterbereiche

Während die Reinigung der unteren Fensterbereiche in Nullkommanix fertig ist, wird es im oberen Bereich und auf dem Dach schon deutlich komplizierter. Mit dem richtigen Material, Schwindelfreiheit und gewisser Vorsicht gelingt aber auch den Putzanfängern diese Arbeit. Eine sichere Leiter, ein Wasserschlauch mit Sprühaufsatz, ein Teleskopstab mit Wischer und Wasserzulauf, lauwarmes Wasser mit einem Spritzer Essig, ein Gummiabzieher und ein Mikrofasertuch erleichtern die Arbeit in der Höhe.

Mit dem richtigen Material können auch Laien ihren Wintergarten komplett selbst reinigen. Foto: iStock/U. J. Alexander

Zuerst können mit dem Wasserschlauch die groben Verschmutzungen abgespült werden. Für hartnäckigen Dreck, wie z. B. Vogelkot, kommt der Teleskopstab mit dem Wischer und der Wassermischung zum Einsatz. Nachdem alle Stellen erfolgreich abgewischt wurden, soll mithilfe des Gummiabziehers das überschüssige Wasser entfernt werden. Welche Stellen in sicherer Reichweite und noch nicht ganz trocken sind, können zum Schluss mit einem Mikrofasertuch glänzend poliert werden.

Erfolgreiche Innenreinigung

Je nachdem, wie viel Dreck innerhalb des Wintergartens verursacht wurde, freut sich auch dieser Bereich auf den Besuch eines Putzkommandos. Bei hoher Verschmutzung lohnt es sich die Innenscheiben genauso, wie von außen, zu putzen. Ansonsten reicht es den Übeltätern, wie Staub oder Spinnenweben, den Kampf anzusagen.

Reinigung weiterer Elemente

Ein Wintergarten besteht bekanntlich nicht nur aus Glasscheiben, sondern zudem aus Fensterprofilen und Dichtungen. Hier ist es wichtig zu beachten, dass diese Bereiche nicht mit aggressiven Reinigungsmitteln geputzt werden. Lauwarmes Wasser mit etwas Spülmittel ist vollkommen ausreichend und lässt diese Bereiche wieder in neuem Glanz erstrahlen. Außerdem sind Mikrofasertücher nicht zu empfehlen, weil durch diese die Gefahr von Kratzern besteht.

Profis ans Werk

Wer sich selbst an die Wintergarten-Reinigung wagt, sollte im Hinterkopf behalten, dass dafür eine Menge Zeit in Kauf geht. Es empfiehlt sich die Reinigung als ein Familienprojekt zu starten. Denn wie es so schön heißt: Viele Hände, schnelles Ende. Wem das Ganze jedoch zu aufwendig erscheint, kann natürlich auch Profis ans Werk lassen. Die bringen den Wintergarten in kurzer Zeit wieder zum Strahlen.

