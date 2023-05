Sie blühen von Juli bis September in prächtigen Farben: Dahlien. Eingesetzt werden müssen sie aber schon jetzt im Frühjahr. Archivfoto: dpa/Oliver Berg up-down up-down Pflanzzeit im Frühjahr Tipps für Dahlien: So setzen Sie die Sommerblumen richtig ein Von dpa | 03.05.2023, 14:13 Uhr

Wer im Sommer einen blühenden Garten haben möchte, muss oft schon im Frühjahr was tun. Dahlien etwa sollten spätestens im Mai in den Boden. Wie Sie die Knollen richtig setzen und was bei Nachtfrost und Schnecken hilft – Experten geben Tipps.