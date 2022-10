Ein Blumentopf mit Schimmelansatz Foto: Robert Günther/dpa-tmn up-down up-down Zu viel Nässe als Ursache So wird man Schimmel im Blumentopf los Von dpa | 24.10.2022, 13:42 Uhr

In vielen Blumentöpfen findet sich eine feine weiße Schicht auf der Erde - Schimmel. Er bringt die Pflanzen in der Regel nicht in Gefahr. Trotzdem kann man ihm den (Nähr-)Boden wegnehmen.