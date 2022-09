Jetzt reinhören: Die zweite Folge unseres Gartenpodcasts „Querbeet“:

Der Rasen sieht in vielen Gärten nicht mehr schön aus. Er hat zu stark unter der großen Trockenheit gelitten. Um Rasen schön grün zu halten, müsste viel Wasser eingesetzt werden. Außerdem macht gute Rasenpflege viel Arbeit. In der zweiten Folge unseres Gartenpocasts „Querbeet“ geht es um die Frage, was Gartenbesitzer tun können, wenn sie nicht mehr auf braune Steppen gucken wollen, wo einst schöne grüne Rasenflächen waren.

Bastian Rabeneck und Julia Kuhlmann sind die Macher des Podcasts „Querbeet". Foto: Julia Kuhlmann

Gesprächspartner in der neuen Podcast-Folge ist Joachim Hegmann, Gartengestalter und Mitautor des Buchs „Wilde Wiesen gestalten“. Er sagt:

„Eine Staudenwiese ist viel pflegeleichter als eine Rasenfläche“

Joachim Hegmann, Gartengestalter und Befürworter von Staudenwiesen statt Rasen. Foto: Joachim Hegmann

Im Gespräch mit den Redakteuren Julia Kuhlmann und Bastian Rabeneck erklärt er, was den Reiz von Staudenwiesen ausmacht und wie man sie anlegt. Achtung: Beim Hören kann der unmittelbare Wunsch entstehen, Teile des Rasens aufzulösen und Staudenbeete anzulegen.

Buchtipps für den trockenheitsresistenten Garten:

Trockenhelden: Naturnah gärtnern ohne gießen (Simone Kern, Kosmos)

Genießen statt gießen: Trockenheitstolerante Gärten gestalten (Annette Lepple, Ulmer)

Wilde Wiesen gestalten: Naturalistische Staudenbeete für den Garten (Katrin Lugerbauer, Joachim Hegmann, Ulmer)