ARCHIV - Auf den Baustellen in Deutschland sind in letzter Zeit die Rohstoff-Preise nahezu explodiert. Die Firmen müssen diese an künftige Bauherren weitergeben. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/dpa-tmn FOTO: Hauke-Christian Dittrich Preisexplosion So sparen Sie beim Hausbau sinnvoll Kosten Von dpa | 28.04.2022, 04:37 Uhr

Die Preise für einige Baumaterialien sind explodiert. Die Firmen geben diese an Bauherren weiter - und die sind nun oft gezwungen, am Traumhaus zu sparen. An welchen Stellen ist das am besten machbar?