HANDOUT - Üppig grün und voller spannender Ecken: Permakultur hat viel zu bieten. Foto: Fabian Weiss/Löwenzahn Verlag/dpa-tmn - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit dem genannten Text und nur bei vollständiger Nennung des vorstehenden Credits FOTO: Fabian Weiss Nachhaltigkeit So schafft man eine Permakultur im eigenen Garten Von dpa | 26.05.2022, 04:04 Uhr

Mit der Permakultur wird ein Garten so gestaltet, dass er möglichst nachhaltig ist - also ökologisch, sozial und wirtschaftlich zukunftsfähig. So geht's.