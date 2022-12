Die Nadeln

Aus den Nadeln des Weihnachtsbaums kann man ganz leicht einen Badezusatz mit ätherischen Ölen zaubern. Dafür nimmt man ungefähr 100g Tannen-, Kiefern- oder Fichtennadeln und kocht diese für mindestens zehn Minuten in Wasser auf. Danach wird der fertige Sud durch ein Sieb ins Badewasser gegeben. Die ätherischen Öle, die die Nadeln dabei abgeben, wirken schleimlösend und entspannend. Perfekt nach den stressigen Feiertagen!

Auch ein Tee ist schnell aus den Nadeln des Weihnachtsbaums gemacht. Einfach einen Teelöffel Fichten- oder Kiefernnadeln kleinschneiden, in einem Teebeutel in eine Tasse mit heißem Wasser geben und etwa zehn Minuten ziehen lassen. Die Nadeln haben einen hohen Vitamin C-Gehalt und wirken schweißtreibend sowie beruhigend. Ideal gegen Erkältungen und Frühjahrsmüdigkeit.

Bei Badeölen, Tee und ähnliches gilt natürlich, dass der Weihnachtsbaum nicht mit Pflanzenschutzmitteln gespritzt wurde.

Ein Tee aus Kiefernnadeln entspannt und tut gut. Foto: iStock/gutaper

Wer seinem Garten etwas Gutes tun möchte, kann die Nadeln auch als Schneckenabwehr nutzten. Schnecken kriechen ungern über die pieksenden Nadeln. Um Pflanzen vor einer Schneckenplage zu schützen, einfach die Nadeln in die Beete streuen.

Zweige und Äste

In der kalten Jahreszeit ist es wichtig, empfindliche Pflanzen vor Kälte und Wind zu schützen. Dafür eignen sich die Tannenzweige vom Weihnachtsbaum hervorragend. Die Zweige werden einfach in mehreren Lagen ins Beet gelegt. Dadurch werden austreibende Blumenzwiebeln und Stauden effektiv vor Frost geschützt. Als Schutz vor Kälte können die Zweige auch geschreddert und in den Beeten verteilt werden. Der Mulch schützt vor Frost, hält die Feuchtigkeit im Boden und führt ihm neue Nährstoffe zu.

Auch als Kompostunterlage eignen sich die großen Zweige des Weihnachtsbaums perfekt. Die Zweige können einfach als Grundlage für den neuen Komposthaufen verwendet werden. Die abfallenden Nadeln bieten eine gute Unterlage, an denen sich auch die Regenwürmer erfreuen.

Der Stamm

Am besten lässt sich der Stamm des Weihnachtsbaums als Brennmaterial verwenden. Einfach den Baum in ofengerechte Holzstücke zersägen und einige Zeit trocknen lassen. Dann können die Holzstücke im eigenen Kamin als Brennholz dienen. Wer keinen eigenen Kamin hat, kann sicher auch Freunden oder Nachbarn eine Freude damit machen, die einen Kamin besitzen.

