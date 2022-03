Die grün-schwarzen Raupen des Buchsbaumzünslers sind inmitten der Buchsbaumblätter schwer zu erkennen. FOTO: Thomas Brand Buchsbäume im April behandeln So bekämpfen Sie Buchsbaumzünsler wirklich wirksam Von Julia Kuhlmann | 24.03.2022, 11:33 Uhr | Update vor 2 Std.

Buchsbaumzünsler richten große Schäden an. Viel wird im Kampf gegen die Raupen geraten. Dabei kommt es vor allem darauf an, den Schädling an den richtigen beiden Zeitpunkten im Jahr zu bekämpfen. Im April geht’s los.