So sehen viele Gärten hierzulande aus: Thuja-Büsche (hinten), Rhododendron (vorne rechts), Rasen. FOTO: imago images/blickwinkel/fotototo "Leider weitgehend tot" Der Rhododendron soll weg: Nabu kritisiert klassischen deutschen Garten Von Lorena Dreusicke | 09.05.2022, 17:11 Uhr | Update vor 56 Min.

Im Mai blühen in vielen deutschen Gärten die Rhododendren. Naturschützer würden sie am liebsten roden. Derweil stellen sich manche Gartenbesitzer noch naturfeindlicheren Sichtschutz in den Garten.