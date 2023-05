Raureif am Morgen - im Mai ein eher seltener Anblick. Und doch kann es auch im späten Frühjahr noch Nachtfrost geben. Archivfoto: IMAGO IMAGES/Zoonar up-down up-down Alter Rat für den Garten Pflanzen im Mai: Sollten Sie wirklich auf die Eisheiligen warten? und | 08.05.2023, 22:38 Uhr Von Maria Lentz dpa | 08.05.2023, 22:38 Uhr

Nur noch wenige Tage, dann ist es so weit: die Eisheiligen stehen an. Was das für das Pflanzen im Garten oder auf dem Balkon bedeutet und ob die alte Bauernweisheit heute überhaupt noch gilt.