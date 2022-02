Ein umgekippter Baum liegt in einem Garten: Kein seltenes Bild in diesen Tagen. FOTO: imago images/Hanno Bode Tipps und Tricks Nach dem Sturm: Wie ist Ihr Garten bei Unwetter versichert? Von dpa | 19.02.2022, 18:17 Uhr

Der Sturm in Norddeutschland ist weitestgehend vorbei. Was bleibt sind unter anderem zerstörte Gärten. So sieht es um den Versicherungsschutz Ihres Gartens aus.