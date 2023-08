Laute Musik aus der Nachbarwohnung, Handwerkerlärm, die Übungsstunde eines Anfängers auf einem Musikinstrument – all das kann die Nerven von Bewohnern in Mehrfamilienhäusern strapazieren. Aber auch im eigenen Haus im Grünen ist man nicht vor unliebsamen Geräuschen gefeit, etwa wenn der Nachbar seinen Rasen mäht oder die Kreissäge anwirft. Gut, dass es gesetzlich festgelegte Ruhezeiten gibt, in denen man sich vom Nachbarschaftslärm erholen kann.

„Generell gelten an Werktagen, also Montag bis Samstag, Ruhezeiten nachts von 22 bis 6 Uhr“, sagt Rechtsanwalt Thomas Pliester von der Arbeitsgemeinschaft Mietrecht und Immobilien im Deutschen Anwaltverein (DAV). „An Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen hat ganztägig Ruhe zu herrschen.“

Eine gesetzliche Mittagsruhe gibt es nicht

Entgegen der weit verbreiteten Annahme gibt es in Deutschland keine bundesweit einheitlich gesetzlich vorgeschriebene Mittagsruhe mehr. „Weder auf Bundesebene noch in den Immissionsschutzgesetzen der einzelnen Bundesländer ist eine gesetzliche Mittagsruhe vorgeschrieben“, so der Anwalt.

In vielen Hausordnungen findet man sie aber noch, und zwar für die Zeit von 13 bis 15 Uhr. In solchen Ruhezeiten darf weder gebohrt, gehämmert, Rasen gemäht noch laut gefeiert werden. Zudem müssen Fernseher und Musik auf Zimmerlautstärke gestellt werden. Das Musizieren ist zu dieser Zeit ebenfalls einzustellen. Auch das Baden oder Duschen darf zu dieser Zeit andere Bewohner nicht belästigen.

Mittags oder abends zu später Stunde Fußball schauen ist kein Problem - allerdings sollte der Fernseher hier auf Zimmerlautstärke eingestellt sein. Foto: imago images/Kirchner-Media

Sind in der Hausordnung Ruhezeiten enthalten, gelten diese auch für die Mieter. „Der Vermieter hat die Pflicht, dafür zu sorgen, dass alle Mieter sich daran halten“, sagt Rolf Bosse, Vorsitzender des Mietervereins zu Hamburg. Er kann sich also nicht heraushalten nach dem Motto: „Das müsst ihr untereinander regeln“.

Wer Mittags trotzdem Lärm machen darf

Babygeschrei fällt natürlich aus dieser Regelung heraus – das kann man schließlich nicht immer verhindern. Kleinkinder dürfen während der Mittagsruhe weiterhin draußen spielen.

Auch vor Lärm durch Bauarbeiten ist niemand zur Mittagszeit sicher. Hat eine Firma einen Auftrag erhalten, bei dem auch laute Arbeiten verrichtet werden müssen, dann muss sie die Arbeiten während der Mittagsruhe nicht unterbrechen. Handwerker dürfen also auch zwischen 13 und 15 Uhr Lärm machen, darauf verweist der Verband Wohneigentum NRW.

Für laute Geräte und Maschinen gelten extra Ruhezeiten

Für besonders laute Gerätschaften wie beispielsweise Freischneider, Grastrimmer oder Laubbläser gelten nochmal andere Ruhezeiten. Laut der Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung des Bundes dürfen solche an Werktagen nicht zwischen 7 und 9 Uhr, zwischen 13 und 15 Uhr sowie zwischen 17 und 20 Uhr betrieben werden; an Sonn- und Feiertagen müssen sie ganztägig ausgeschaltet bleiben.

Wer einen Freischneider benutzen will, darf das nur zu ausgewählten Zeiten. Foto: imago images/Margit Wild

Eine gewisse Geräuschkulisse ist hinzunehmen

Nicht nur Geräusche aus der Nachbarschaft, auch Lärm aus der Umgebung der Wohnung kann ein Problem sein. Viel dagegen tun kann man aber nicht. „Lärm aus Gewerbebetrieben in der Nähe oder aus einer Gaststätte müssen Bewohner hinnehmen, wenn diese Betriebe bei ihrem Einzug schon da waren oder abzusehen war, dass sie dort ansiedeln werden“, stellt Thomas Pliester klar.

Auch eine stillgelegte Bahnstrecke könnte reaktiviert werden. Damit müsse man rechnen. Gegen die damit verbundenen Geräusche sind Bewohner machtlos. „Natürlich müssen von den jeweiligen Betreibern alle Vorschriften zum Lärmschutz eingehalten werden.“

Generell kann man davon ausgehen, dass in einem Mischgebiet von Wohnungen und Gewerbe eine höhere Lärmbelastung zu erwarten ist als in einem reinen Wohngebiet. In einem Dorf auf dem Land herrscht auch nicht immer himmlische Ruhe. Hier ist mit Geräuschen zu rechnen, die von Tieren, Traktoren oder Mähdreschern verursacht werden. „Wer dort hinzieht, muss sich wohl oder übel damit arrangieren“, sagt Thomas Pliester.