Auf den ersten Blick recht ähnlich, unterscheiden sich Massivholzmöbel, Echtholz-Furniere und Möbel mit Kunststoff-Folien in Holzoptik doch sehr. Welches Möbelstück schließlich das richtige ist, kommt auf die Wünsche des Käufers an.

Massivholzmöbel

Wie man sich bei dem Wort „massiv“ schon denken kann, bestehen nahezu alle Elemente aus echtem Holz. Ausnahmen können Rückwände und Schubladenböden sein. Was macht die schönen Einzelstücke aus?

Natürliche Maserungen sind ein Merkmal von Massivholzmöbeln. Die Maserung verläuft zum Beispiel durchgängig auf einer Tischplatte, wodurch sie wie aus einem Guss erscheint. Echtes Holz arbeitet über die Zeit weiterhin. Leichte Wellen auf der Oberfläche sind so ein erkennbares Anzeichen. Ein Blick auf die Stirnseite der Möbel lohnt sich. Damit ist die Schnittseite der Möbel gemeint, welche im rechten Winkel zum Faserverlauf zu finden ist. Das Holz zeigt hier die Jahresringe des Baumes. Bei rechteckigen Brettern ist die Stirnseite häufig die kürzere Seite, da die Bäume so ressourceneffizient geschnitten werden. Kleine Poren im Holz sind weitere Merkmale. Sie sind für die Wasser- und Nährstoffversorgung der Bäume zuständig und können oft mit bloßem Auge erkannt werden.

Vorteile von Massivholzmöbeln sind die Langlebigkeit, Einzigartigkeit und Wertsteigerung. Das Holz lässt sich durch Schleifen und Einölen leicht behandeln und erscheint danach im neuen Glanz. Zudem sind Massivholzmöbel echte Unikate, denn kein Baum ist wie der andere. Auch über Jahre hinweg, hat man was von den schönen Hinguckern. Massivholz kann zu hohen Preisen wiederverkauft werden, während günstigere Möbelstücke an Wert verlieren. Wer also seine Wohlfühloase längerfristig einrichten möchte, sollte sich nicht scheuen Massivholzmöbel zu wählen. Sie verleihen den eigenen vier Wänden das gewisse Etwas.

Die Jahresringe an der Stirnseite sind ein eindeutiges Merkmal von Massivholzmöbeln. Foto: iStock/poplasen

Echtholz-Furniere

Furnierte Möbel sind ebenfalls stolze Besitzer von einem Hauch Echtholz. Der Unterschied hierbei ist, dass eine dünne Holzschicht auf eine Platte aufgetragen wird. Diese kann zum Beispiel eine Span- oder Faserplatte sein. Daher bestehen die Möbelstücke nur teilweise aus echtem Holz. Erkennen kann man sie daran, dass sie auf der Stirnseite keine Jahresringe aufweisen. Dafür sind die Holzschichten zu dünn. Die Kanten haben so denselben Faserverlauf, wie die anderen Seiten. Zudem sind diese Möbel häufig deutlich leichter als Massivholzmöbel.

Vorteil der Echtholz-Furniere ist der verwandte Look von Massivholz, zu einem deutlich geringeren Preis. Die Möbelstücke können nachbearbeitet werden. Allerdings lassen sich Kratzer und Beschädigungen nur begrenzt beheben, da die Holzschicht sehr dünn ist.

Die Oberfläche von furnierten Möbeln besteht aus hauchdünnem Echtholz. Foto: iStock/timltv

Kunststoff-Folien in Holzoptik

Bei dieser Art von Möbeln werden Span- oder Faserplatten mit Kunststoff-Folien in Holzoptik beklebt. Folienmöbel haben eine glattere Oberfläche als Holzmöbel. Zudem wirken die Farben der Folien eher kalt, wohingegen echtes Holz Wärme ausstrahlt.

Ein großer Vorteil von folierten Möbeln ist in erster Linie der geringere Preis, da günstigere Materialien verarbeitet wurden. Sie sind unempfindlicher gegenüber Kratzern und Flecken. Wichtig zu beachten ist, dass sich Gebrauchsspuren jedoch schlechter beheben lassen und sie keinen natürlichen Charme von Echtholz besitzen.

Bei Folienmöbeln in Holzoptik gibt es viele verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Foto: iStock/Natalya Vilman

