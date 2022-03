Gemeinsame Mahlzeiten mit der Familie, Spieleabende mit Freunden, Gespräche oder Home Office und Hausaufgaben - all das findet in vielen Haushalten am sozialen Kernstück, dem Esstisch, statt. Damit jeder und jede am Tisch Platz findet, ist ein Esstisch nach Maß die ideale Lösung für genügend Sitzplätze und Tischfläche. Besonders Massivholztische schaffen durch ihr natürliches Material eine heimelige Atmosphäre und tragen mit dem nachwachsenden Rohstoff zum Umweltschutz bei.

Farben und Größen nach Ihren Wünschen - Einzigartige Massivholztische

In der hauseigenen Tischlerei von STEELWOOD INTERIOR werden individuelle Wünsche aus hochwertigen Materialien angefertigt. Dabei wird Handarbeit und Nachhaltigkeit großgeschrieben. Tischplatten können aus europäischer Eiche, die eine graubraune bis hellrötlich-braune Färbung besitzt, oder Altholz Eiche angefertigt werden. Beide Holzarten zeichnen sich durch eine besondere Festigkeit und hohen Abnutzungswiderstand aus. Auf Anfrage werden auch weitere Holzsorten, beispielsweise Buche oder Nussbaum, für den individuellen Essplatz mit persönlicher Note verbaut.

Die Eichenholzplatten können als astfreie Tischplatten angefertigt werden. Jedes Möbelstück schafft durch dieses warme und einzigartige Äußere eine angenehme Wohnatmosphäre. Ebenfalls können Tischplatten mit Astanteil, auch bekannt als Wildeiche, verbaut werden. Sie schaffen einen modernen und individuellen Look.

Die Massivholztische von STEELWOOD INTERIOR werden in Handarbeit gefertigt - regional und individuell. Foto: STEELWOOD INTERIOR Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Das Holz der Tischplatten aus Altholz stammt aus alten Eisbahnwagons, Fachwerkhäusern, Scheunen oder Blockhäusern und Ställen. Mit der Wiederverwertung alter Materialien werden Ressourcen nachhaltig geschont. Viele Jahre war dieses Holz verbaut und unterschiedlichen Wetterbedingungen ausgesetzt. Hierdurch erhält es eine einzigartige Struktur. Das Altholz wird in liebevoller Handarbeit sortiert, sorgfältig entnagelt und gesäubert. Dabei zeichnen sichtbare Risse und alte Verbindungsstellen diese Möbelstücke besonders aus. Sie sind Bestandteil der Spuren der Zeit und verleihen den Tischen Charakter.

Die Tischgestelle lassen sich ebenfalls individuell anpassen. Höhe, Form und Optik werden dabei den individuellen Wünschen und Anforderungen des Kunden angepasst. Zudem kann nahezu jeder RAL Farbton für das Tischgestell verwendet werden. Der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt.