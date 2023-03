Über 30 Jahre lang ist Schnebeck bereits ein offizieller Partner von markilux, einem Spezialisten für maßgeschneiderte Sonnenschutzsysteme. Das speziell geschulte Schnebeck-Team berät Kundinnen und Kunden auf der Suche nach hochwertigen Markisen, die genau zu ihren Wohnambiente passen. Egal ob es eine Unterglasmarkise für den Wintergarten, eine freistehende Markise mitten im Garten oder eine Gelenkarmmarkise werden soll, bei Schnebeck wird jeder fündig.

Die einzigartigen markilux Markisen werden individuell auf die Anforderungen der Kundinnen und Kunden zugeschnitten, um das Beste aus der heimischen Wohlfühloase herauszuholen. In der großen Ausstellung in Meppen können sich Interessierte ganz einfach ein eigenes Bild von der großen Auswahl an möglichen Markisen machen. Die kompetenten Verkaufsmitarbeiter und Monteure werden eigens von markilux geschult, um auf jede Frage eine Antwort zu haben. Damit auch wirklich nichts schief geht, vermessen die Experten von Schnebeck schließlich den gewünschten Platz im heimischen Garten. Dadurch kann die Markise genau an den Ort angepasst werden, an dem sie montiert werden soll.

Die markilux Markisen „Made in Germany“ können mit unterschiedlichen Stoffarten, Gestellen und Farben ausgewählt werden. Ob sonniges Gelb, knalliges Grün oder sanftes Beige, hier ist für jeden das Richtige dabei. „Die Qualität von markilux spricht für sich. Bis heute wurde noch keine markilux Markise reklamiert, die wir verkauft haben“, betont Claudia Schnebeck-Lake, Geschäftsführerin der Schnebeck GmbH. Durch die einzigartigen Markisen ist eine entspannte Erholung in der Natur garantiert.

Neben Markisen findet man bei Schnebeck auch Gartenmöbel, Terrassendächer, Sonnenschirme, Insektenschutz oder Rolläden. Auf der Suche nach einem umfassenden Angebot, um aus dem Garten, dem Balkon oder der Terrasse eine einzigartige Wohlfühloase zu machen, sind Interessierte bei Schnebeck genau an der richtigen Stelle. Mehr Informationen über die zahlreichen Produkte von Schnebeck gibt es hier.

