Im Online-Shop können Sie viele verschiedene Variationen von Echtlederstühlen entdecken und sogar selbst konfigurieren. Das junge Meppener Unternehmen bietet von eleganten Freischwingern bis hin zu stylischen Drehstühlen eine vielfältige Auswahl an Esszimmermöbeln an - der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Auch sind individuell erstellbare Barhocker und Sitzbänke erhältlich. Dabei vereint die Möbelmarke hochwertige Qualität, echte Handarbeit und einzigartigen Sitzkomfort mit einem individuellen Charakter. Unikate, die die eigenen vier Wände in einem ganz neuen Licht erscheinen lassen.

Echt gutes Sitzgefühl - Stühle mit Lederpolsterung

Leder ist eines der besten Bezugsmaterialien für Stühle und Sessel. Mit einer festen, natürlichen und angenehmen Haptik sorgt Leder nicht nur für außergewöhnlichen Sitzkomfort, auch ist das Naturmaterial besonders widerstandsfähig und langlebig.

Modernes Design und echte Handarbeit - die Echtlederstühle von STEELWOOD INTERIOR sind Unikate.

STEELWOOD INTERIOR legt bei der Herstellung der Stühle besonderen Wert auf Qualität und verwendet ausschließlich hochwertige und edle Materialien. So beziehen sie beispielsweise das verwendete Leder von einem zertifizierten Händler aus Italien. Besonderen Wert legt die Möbelmarke außerdem auf

hochwertige Polsterungen aus zwei Kaltschaumschichten für Sitzfläche und Rückenlehne

Versiegelung mit hochelastischem Wasserlack

Schadstoffarme Materialien

Hochwertiges Vintage und Stelvia Leder

Einzigartig bei dieser Möbelmarke sind die beiden für die Stühle verwendeten Lederarten. Das Meppener Unternehmen unterscheidet in Vintage und Stelvia Leder.