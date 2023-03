Im Frühjahr sind besonders Tulpen gefragt, die es mittlerweile fast überall zu kaufen gibt und das eigene Heim zum Blühen bringen. So kann sich jeder ein paar Frühlingsgefühle direkt nach Hause holen.

Damit die Blütenpracht möglichst lange ein Lächeln ins Gesicht zaubert, ist die richtige Tulpenpflege das A und O.

Tulpenkauf

Achtsamkeit gilt nicht nur bei der Pflege, sondern auch beim Kauf der Blumen. Dabei sollte die Wahl auf einen Tulpenstrauß mit quietschenden Stängeln fallen, da das ein Merkmal für die Frische der Tulpen ist. Zur Prüfung kann mit dem Finger über den Stängel gestrichen werden. Auch ist es sinnvoll die Schnittblumen als letztes in den Einkaufswagen zu legen, damit sie eine möglichst kurze Wasserunterbrechung haben und schnell mit frischem Wasser verwöhnt werden.

Tulpen sollten als letzter Punkt auf dem Einkaufszettel abgehakt werden. Foto: iStock/Kyryl Gorlov

Tulpenbehandlung

Bevor der Tulpenstrauß dem Küchen- oder Wohnzimmertisch das gewisse Etwas verleiht, müssen die Tulpen vorerst richtig behandelt werden. Alle unnötigen Blätter vom Blütenstängel zu entfernen, ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Ein bis zwei Blätter können zur Deko überbleiben. Der Rest entzieht der Tulpe nur unnötige Energie. Danach soll jeder Blütenstängel mit einem sauberen Messer an den Stielenden gerade angeschnitten werden. Für den Schnitt ist eine Schere kein passendes Werkzeug, da diese die Stiele quetscht und somit die Wasser- und Nährstoffversorgung unterbricht.

Vasenwahl

Tulpen sind innerhalb einer Vase weiterhin auf Wachstumskurs. Die Vasenwahl sollte damit auf ein Exemplar fallen, welches 2/3 der Tulpengröße erreicht. Die hohen Wände sorgen für eine aufrechte Haltung und können den schweren Blütenköpfen standhalten. In einer kleinen Vase neigen die Schnittblumen schnell dazu ihre Köpfe hängen zu lassen. Tulpen lieben eine hohe Sauberkeit, weshalb die Vase keine Rückstände von vorherigen Blumensträußen enthalten sollte. Es hilft die Blumenvase einmal mit heißem Wasser auszuspülen und trocken zu polieren.

Die Tulpenvase sollte hoch genug sein, um für eine aufrechte Haltung sorgen zu können. Foto: iStock/OKrasyuk

Wasserwahl

Während die Vase noch mit heißem Wasser ausgespült werden soll, bevorzugen Tulpen kaltes Wasser zum Leben. Die Vase sollte immer zwei fingerbereit mit Wasser aus dem Hahn gefüllt sein. Da Tulpen durstige Gewächse sind, muss täglich frisches Wasser aufgefüllt werden. Gelegentlich erfreut sich der Blumenstrauß an einem Wasserwechsel, damit dieses klar und frisch bleibt. Lauwarmes oder heißes Wasser sind bei Tulpen unbeliebt, da dadurch weiche Blütenstiele und vorzeitige Schwäche entstehen. Für eine längere Lebenszeit kann ein Spritzer Zitronensaft im Blumenwasser sorgen. Dieses Zaubermittel senkt den pH-Wert des Wassers und wirkt antibakteriell.

Tulpen bevorzugen kaltes Wasser aus dem Hahn. Foto: iStock/petrenkod

Standortwahl

Tulpen befürworten eine helle Lage, aber keine direkte Sonneneinstrahlung. Zudem mögen sie es einigermaßen warm. Kalter Durchzug verärgert sie genauso, wie Heizungsluft. Daher lieben sie einen Standort, der sich weder direkt am Fenster noch direkt über oder neben einer Heizung befindet.

Narzissen vermeiden

Narzissen sehen neben Tulpen zwar schön aus, eignen sich aber weniger als Mitbewohner in einer Vase. An den Stängeln der Narzissen befindet sich ein klebriges Sekret, welches die Nährstoff- und Wasseraufnahme der Tulpen behindert. Wer seine Tulpen also glücklich machen möchte, hält Abstand von Narzissen. Wenn dennoch nicht auf beide Frühlingsblumen verzichten kann, sollte zwei getrennte Unterbringungen vorziehen.

