Frühes Glück Hyazinthenrausch in den Winterwochen vortreiben lassen Von dpa | 25.10.2022, 04:17 Uhr

An der Jahreszeitenuhr lässt sich drehen - mit blühenden Hyazinthen in tristen Januartagen. Wer die Blumendeko selbst ziehen möchte, muss jetzt loslegen. Denn das Ergebnis zeigt sich in acht Wochen.