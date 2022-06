Büroarbeit dort verrichten, wo man entspannt – nämlich im eigenen Garten –, das ist längst kein unerfüllbarer Traum mehr, sondern oft bereits Realität. Doch mal eben den Laptop rausholen und los geht’s – so einfach ist es auch wieder nicht, zumindest, wenn das Homeoffice dort dauerhaft und auf professioneller Basis stattfinden soll. Roland Lütkemeyer, Landschaftsarchitekt, Mitglied bei den Gärtnern von Eden und Inhaber der Gütersloher Firma Lütkemeyer, gibt Anregungen, was man beachten sollte.

Wer das Homeoffice dauerhaft, also vielleicht sogar im Herbst oder Winter in den Garten zu verlegen plant, darf größer denken. Denn spätestens, wenn die Temperaturen sinken, reichen Pavillon und dicke Socken zum Arbeiten nicht mehr aus. Die Lösung: Eine Hütte, also ein Gartenhaus, das als Büro genutzt wird. Beheizbar, gedämmt und mit Fenstern für viel Licht. Und die gibt es in allen Größen und Formen, als Bausatz oder als individuelle Anfertigung. Der Fantasie – und auch den den Kosten – sind kaum Grenzen gesetzt.

Natürlich können diese Punkte auch an einem Tisch unterm Sonnenschirm erfüllt werden – für regelmäßiges und längeres Arbeiten rät Lütkemeyer jedoch zu mehr Infrastruktur, die nicht unbedingt in einer baulich aufwendigen und daher kostenintensiven Maßnahme gipfeln muss. Beachten sollte man, das der Platz, vor allem, wenn er unter einem Baum gewählt wurde, überdacht ist, da sonst Blüten, Äste oder Früchte auf den Arbeitsplatz fallen können. Für wenig Geld bietet beispielsweise ein an mindestens zwei Wänden verschließbarer Pavillon ausreichend Schutz vor Wind und Sonnenschein, und auch das einstrahlende Tageslicht reicht meist zum Arbeiten aus. Bei den Überlegungen wichtig sind zudem Standort (wegen der Privatsphäre nicht unbedingt direkt am Gartenzaun zur Straße hin) und die Ausrichtung, die idealerweise in Richtung Süden oder Westen sein sollte. Das sorgt für Licht und Wärme.

Wer mobil, also außerhalb eines Büros arbeiten möchte, muss sich über das neue Umfeld Gedanken machen. Für Lütkemeyer gibt es vier wesentliche Punkte zu beachten, die Voraussetzung für erfolgreiches Arbeiten sind: 1. Gibt es ein schattiges Plätzchen, damit der Bildschirm des Laptops nicht spiegelt und das vor der Mittagssonne schützt? 2. Ist der Platz windgeschützt, um zu verhindern, dass Papiere und Unterlagen umhergeweht werden? 3. Lassen sich an diesem Ort mögliche wichtige Telefonate führen, deren Inhalt nicht jedermann zu Gehör bekommen soll? Und: 4. Gibt es eine ausreichend schnelle und sichere Internetverbindung?

Planung

„Bedenken Sie, dass der Garten das stilgebende ist, das Häuschen muss sich dort anpassen, nicht umgekehrt“, rät der Gartenprofi. Wer unsicher ist, sollte sich vorher fachmännische Hilfe holen, beispielsweise von einem Landschaftsgärtner. „Die verstehen ihr Handwerk, erkennen vorab mögliche Probleme beim Standort oder der Umsetzung und haben Erfahrung bei der Realisierung von Kundenwünschen.“ Zudem gibt es hier eine verlässliche Kalkulation, damit die Kosten nicht aus dem Ruder laufen. Denn: „Jede Individualisierung führt zwangsläufig zu einer Preissteigerung“, sagt Lütkemeyer. Übrigens: Wer einmal plant, sollte dies sorgfältig tun, vielleicht, indem man vorausschauend ein Leerrohr für weitere technische Aufrüstungen legt.

Was darf’s sein?

In Deutschland gibt es mittlerweile zahlreiche Anbieter von Gartenhäusern, die problemlos in Homeoffice- Idyllen verwandelt werden können. Regional zu kaufen hat den Vorteil, dass lange Transportwege ausbleiben und das Material oft regional bezogen wird. Viele Gartenhäuser gibt es fertig und/oder in Modulbauweise, doch haben sie den Nachteil, dass oft das Fundament fehlt. Zudem müssen noch Zuleitungen für Strom und eventuell einen Wasseranschluss verlegt werden. Wer handwerklich geschickt ist, kann sich auch eine gebrauchte Hütte kaufen und diese dann im eigenen Garten wieder aufbauen oder gleich eine selbst bauen. Aber: „Ohne Zimmermannsgeschick kommen die meisten schnell an ihre Grenzen und für einen dann gerufenen Handwerker gibt es kaum etwas undankbareres, als das zu richten“, so Lütkemeyer. Natürlich kann man sich alternativ auch ein Häuschen nach individuellen Bedürfnissen bauen lassen.

Es geht auch einfach: wer nicht viel braucht, ist ab und zu auch schon mit einem Tisch im Garten zufrieden. Foto: iStock/AlenaPaulus

Die Kosten

Mindestens 10.000 Euro. „Darunter bekommt man neu keine vernünftiges Gartenhaus zu kaufen, und dann ist es noch nicht einmal winterfest“, sagt Lütkemeyer. „Überlegen Sie sich gut, was ihnen die Sache wert ist, man kommt bei Vollausstattung bald in den sechsstelligen Bereich.“ Anzuraten ist daher die vorherige Unterteilung in Must-haves, also Dinge, die unbedingt sein müssen, und in Nice-to-haves, also Dinge, auf die man problemlos verzichten kann.

Rechtliches

Die gute Nachricht zuerst: Farbe und Form der Gartenhütte sind frei wählbar. Und laut Landesbauordnung NRW (§ 62 Verfahrensfreie Bauvorhaben) sind Gebäude bis zu 75 m³ Brutto- Rauminhalt ohne Aufenthaltsräume, Ställe, Toiletten oder Feuerstätten verfahrensfrei, das heißt, sie können ohne Baugenehmigung errichtet werden. Allerdings gilt es, immer noch das örtliche Baurecht der Städte und Gemeinden zu beachten. Es hebelt das Landesrecht zwar nicht aus, kann es aber weiter eingrenzen. „Daher ist die vorherige Planung unbedingt wichtig, am besten in Absprache mit einem Profi, um unangenehme Erlebnisse zu vermeiden.“

