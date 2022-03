Unkraut muss nicht auf dem Kompost landen, sondern kann auch auf viele Arten nützlich sein. FOTO: imago images/blickwinkel Tag des Unkrauts Vier unterschätzte Gartenpflanzen: Dieses Unkraut besitzt eine heilende Wirkung Von Fiona Lechner | 28.03.2022, 13:15 Uhr

Unkraut erscheint vielen Hobbygärtnern als lästig und landet meist in der Biotonne. Aber viele der störrischen Pflanzen im Beet oder am Wegesrand sind viel zu schade für den Kompost, denn in ihnen stecken natürliche Heilkräfte. Vier Unkrautpflanzen und wie Sie diese als Heilkraut einsetzen können.