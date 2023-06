Seit einem Vierteljahrhundert ist H&G Raumdesign ein zuverlässiger Partner für kreative Raumgestaltung. Mit insgesamt 17 engagierten Mitarbeitern kann das Unternehmen auf ein gut eingespieltes Team bauen. Dank einer erweiterten Tapetenauswahl setzt H&G auf ein großes Sortiment, in dem wirklich jeder Kunde fündig wird. Besonders stark ist der Malerfachbetrieb auch im Bereich Bodenbeläge. Ob Parkett, Teppich oder Fliesen - hier finden Kunden eine vielfältige Auswahl und fachkundige Beratung.

In der eigenen Ausstellung vor Ort können die Kunden verschiedene Farben und Tapeten begutachten und bekommen dadurch einen authentischen Eindruck des Produkts. „Es kommt auch vor, dass wir die Kunden mit zu uns nach Hause nehmen, um ihnen gewisse Farben im bewohnten Raum zeigen zu können“, erzählt Geschäftsführerin Michaela Hakenholt, die das Unternehmen 2019 von ihrem Vater übernahm, „Das schätzen viele Kunden sehr, weil sie so genau sehen können, wie die Farbe im Raum wirkt.“ Die persönliche Beratung vor Ort ist vielen Kundinnen und Kunden noch immer sehr wichtig. „Sie wollen die Tapeten in echt sehen und auch anfassen, statt sie einfach online zu bestellen. Dadurch bekommt man ein viel besseres Gefühl für die Tapete“, erklärt Hakenholt, die ihre Ausbildung im elterlichen Betrieb absolvierte.

Auch für DIY-Fans das Richtige

Nicht nur Großkunden, sondern auch Privatpersonen können sich mit ihren Anliegen an H&G wenden. Egal ob große Büroräume oder ein kleines Gäste-WC, das engagierte Malerteam setzt jeden Kundenwunsch gerne um. „Bei Privatpersonen ist meist mehr Kreativität gefragt, das macht natürlich besonders Spaß. Dabei ist es auch ganz egal, wie klein der Raum ist, wir sind für alle unsere Kunden da“, betont Hakenholt. Wichtig ist jedoch, dass Kundinnen und Kunden eine gewisse Vorlaufzeit von zwei bis drei Monaten mit einrechnen müssen. „Je früher wir bescheid wissen, desto besser. Gerne auch schon ein Jahr im Voraus, wenn beispielsweise ein neues Haus gebaut wird.

Wer Lust hat seinen Designtraum selbst umzusetzen, ist bei H&G ebenfalls gut beraten. Für DIY-Enthusiasten bietet das Unternehmen alles, was für Projekte rund um Heimwerken und Renovieren benötigt wird. Von der Beratung zu Tapeten, Kleistern und Farben bis hin zu Tipps für Vorarbeiten und dem Umgang mit Schimmelproblemen - das erfahrene Team steht mit Rat und Tat zur Seite, damit die Kundinnen und Kunden ihr Heimprojekt erfolgreich in Eigenregie umsetzen können. Im Fachmarkt finden DIY-Freunde in der Regel alles, was sie zum Heimwerken brauchen, ohne dass extra etwas bestellt werden muss. Die persönliche Beratung muss dabei selbstverständlich nicht mit einer Malerleistung verknüpft werden.

Die zufriedenen Kunden geben dem Erfolg von H&G Recht. Damit kann das Unternehmen sich auch auf die nächsten 25 Jahre freuen, in denen Designträume wahr gemacht werden.

