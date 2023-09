Diese Blumenzwiebeln können ab September in die Erde

Generell mögen Zwiebelblumen durchlässige Böden, also solche, in denen sich auch im Winter kein Wasser staut. Wer schweren Boden hat, ist gut beraten, die Pflanzlöcher für Blumenzwiebeln mit einer Drainage aus einer Mischung von Erde mit Sand oder Kies zu versehen. Faustregel für die Tiefe, in der die Zwiebel in die Erde gesetzt werden sollte: zwei bis drei Mal so tief wie die Zwiebel groß ist. Natürliche Bilder gelingen im Garten, wenn man die Blumenzwiebeln locker auswirft und dann so pflanzt, wie sie gefallen sind. Grundsätzlich reichlich Zwiebeln einsetzen!